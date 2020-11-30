Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты

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БЕЛТА

Согласно документу ставка экспортной пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты составит 42 доллара за 1 тонну (ранее – 42,2 доллара).Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне 23,1 доллара за 1 тонну (ранее – 23,2 доллара).Что касается ставок на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла, то они останутся прежними – 12,6 доллара за 1 тонну.Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они тоже были уменьшены.