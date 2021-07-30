Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Фото из архива

БЕЛТА

Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до 67,8 долларов за 1 т (ранее - 61,5 долларов); прямогонный бензин - 37,2 долларов за 1 т (ранее - 33,8 долларов); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - 20,3 долларов за 1 т (ранее - 18,4 долларов).Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июля. Тогда они тоже повышались.