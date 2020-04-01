Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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БЕЛТА

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $ 78,5 за 1 тонну (ранее —$ 66,9).Пошлина на прямогонный бензин увеличена с $ 36,7 до $ 43,1 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $ 20 до $ 23,5 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были снижены.