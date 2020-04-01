Наша страна с сегодняшнего дня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 31 марта 2020 года № 188, информирует официальный сайт Правительства.
Фото: архив БЕЛТА
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $ 78,5 за 1 тонну (ранее —$ 66,9).
Пошлина на прямогонный бензин увеличена с $ 36,7 до $ 43,1 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $ 20 до $ 23,5 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 марта. Тогда они были снижены.
Опубликовано:
100
Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...