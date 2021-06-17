Беларусь разработала проект соглашения о научном и инновационном сотрудничестве в ЕАЭС

, – рассказал Сергей Глазьев.Научно-технический совет при председателе Коллегии ЕЭК сформирован как открытая дискуссионная и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции и дальнейшего развития ЕАЭС. Члены совета рассматривают модели и формы экономической интеграции, обсуждают актуальные вопросы развития мировой экономики и глобальные вызовы, изучают эффективные регуляторные практики международных интеграционных объединений, вырабатывают предложения по развитию взаимодействия государств – членов ЕАЭС. Деятельность совета способствует совершенствованию работы комиссии, связанной с научными исследованиями и проектами.Совет возглавляет председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, его заместителем является член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Президиум совета сформирован на основе равной представленности государств – членов ЕАЭС из заместителей руководителей государственных органов в сфере науки и высшего образования, глав национальных академий наук, а также членов Коллегии ЕЭК.