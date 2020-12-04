Беларусь рассчитывает на скорейшее восстановление пассажирского сообщения в ЕАЭС. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
– Для замедления процесса распространения коронавируса нам, к сожалению, пришлось пойти на жесткие меры в отношении ограничения перемещения пассажиров между нашими странами. Учитывая полученный опыт по сдерживанию инфекции и борьбе с ней, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта и другими заинтересованными ведомствами по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции.
При этом Роман Головченко обратил внимание, что, несмотря на временные ограничения, в ЕАЭС удалось сохранить товаропоток.
– А значит, обеспечили функционирование межгосударственных торговых отношений. Сохранили цепочки товаров и услуг.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь рассчитывает на скорейшее восстановление пассажирского сообщения в ЕАЭС
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