Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов

Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов

Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков во время встречи с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.

Фото из архива БЕЛТА

– Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт. С учетом того, что  отрабатываются очередные санкционные списки и есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно от западных банков, мы очень рассчитываем на вашу помощь и очень благодарны тому, что ЕАБР готов заместить те кредитные линии и те инфраструктурные и транспортные проекты, от которых по разным причинам отказываются ЕИБ и ЕБРР. Это для нас будет очень важно. Несмотря на то что у нас портфель и так приличный, мы будем благодарны за помощь в нынешней ситуации, поскольку инфраструктуру важно развивать.

В свою очередь Николай Подгузов заверил, что ЕАБР вне политики, и для банка самое важное – развивать экономики стран ЕАЭС.

– Мы активно работаем в Беларуси в последнее время. ЕАБР – это международная финансовая организация, и она вне политических конструкций. Наша задача – развитие экономик, развитие интеграционных процессов в ЕАЭС. И свои планы мы выстраиваем исходя из этих принципов.

Николай Подгузов также отметил, что за последние годы значительно вырос портфель в Беларуси.

– Сейчас он составляет около 1 миллиарда долларов. А это порядка 23 процентов всего портфеля. Процессы идут, и мы портфель наращиваем. 

Также он подтвердил готовность банка участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Беларуси. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на зрение
От привычных новогодних блюд придется оказаться. Диетолог назвала примерное меню праздничного стола для больных COVID-19
Врач перечислила продукты, которые влияют на настроение
В Борисове из-за аварии без тепла остались 6 многоквартирных домов и детсад
Волейбол. «Минчанка» выбыла из Кубка ЕКВ
Мальдивы и Занзибар: какие страны белорусы выбирают для новогоднего путешествия
Умерла Любовь Нетупская – телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году
Объявлена новая высота Эвереста. Он вырос
В Иране начались испытания вакцины от COVID-19 собственной разработки
Авдонин: Всебелорусское народное собрание в статусе конституционного органа – новая форма публичной дипломатии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Урок физкультуры
В Гомельском районе мужчина провалился под лед, на помощь пришли спасатели
Могут проявляться шесть и более недель: ученые назвали длительные симптомы COVID-19
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max
Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов
Белорусы стартовали в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу с гостевой победы над командой Израиля
Кардашьяны впервые за 42 года отказались проводить рождественскую вечеринку
"Не трогать! Это на Новый год": врач объяснила, почему нельзя отказываться от еды до праздничной ночи
Житель Каменецкого района на приусадебном участке выкопал мины
Фотофакт. Грациозные танцы лебедей в Пекине
Педиатр перечислила пять советов, которые помогут безопасно поменять смесь младенцу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
Назван правильный и эффективный способ завести машину с толкача
Девятью матчами завершится групповой этап футбольной Лиги чемпионов
Чемпионат мира — 2022 в Дохе: о чем мечтают футболисты сборной Беларуси?
Играй по-крупному: модель плюс-сайз – о модных стандартах, отношении к хейтерам и принятии себя
Азаренко удостоена титула «Возвращение года»
«Краснодар» Мартыновича сыграл вничью с «Челси» в матче групповой стадии Лиги чемпионов
Ортодоксы против трамвая, армяне против премьера: волна общественной нестабильности накрыть может каждого
Реаниматолог: эпидемия - это колоссальная физическая, моральная и эмоциональная нагрузка для медиков
Историк Николай Борисенко — о политической ситуации в стране, «цветных революциях» и подлинной любви к Родине
Влияние пандемии на экономику, общий энергетический рынок и восстановление транспортного сообщения — о чем пойдет разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Офисный планктон
В «кризисной комнате» можно найти не только временное убежище, но и помощь психологов, юристов
Почему часто слезятся глаза
165 предписаний на устранение недостатков: как проверяют дорожно-транспортную сеть к зиме
Какую долю семейного бюджета тратим на ЖКХ мы и наши ближайшие соседи
Что думают об инициативе по сокращению рабочего дня для многодетных матерей сами женщины и их работодатели
Гороскоп на 10 декабря
В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена
Мнения об идее Президента о трансформации Всебелорусского народного собрания в конституционный орган
Щёкин: инициатива Президента по модернизации Всебелорусского народного собрания открывает уникальную возможность формировать реальное, а не теоретическое гражданское общество
Ученые выделили около двухсот участков ДНК, связанных с формой лица
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Санкционный смотритель
Иммунитет от нацистского вируса, выработанный в Нюрнберге, серьезно ослаб
Как создаются информационные бомбы
Подробности уникальной операции: детские онкологи и трансплантологи удалили злокачественную опухоль двухлетнему мальчику
Авторы
СКАНИРУЙТЕ