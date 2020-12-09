Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков во время встречи с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым.
Фото из архива БЕЛТА
– Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт. С учетом того, что отрабатываются очередные санкционные списки и есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно от западных банков, мы очень рассчитываем на вашу помощь и очень благодарны тому, что ЕАБР готов заместить те кредитные линии и те инфраструктурные и транспортные проекты, от которых по разным причинам отказываются ЕИБ и ЕБРР. Это для нас будет очень важно. Несмотря на то что у нас портфель и так приличный, мы будем благодарны за помощь в нынешней ситуации, поскольку инфраструктуру важно развивать.
В свою очередь Николай Подгузов заверил, что ЕАБР вне политики, и для банка самое важное – развивать экономики стран ЕАЭС.
– Мы активно работаем в Беларуси в последнее время. ЕАБР – это международная финансовая организация, и она вне политических конструкций. Наша задача – развитие экономик, развитие интеграционных процессов в ЕАЭС. И свои планы мы выстраиваем исходя из этих принципов.
Николай Подгузов также отметил, что за последние годы значительно вырос портфель в Беларуси.
– Сейчас он составляет около 1 миллиарда долларов. А это порядка 23 процентов всего портфеля. Процессы идут, и мы портфель наращиваем.
Также он подтвердил готовность банка участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Беларуси.
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Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов
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