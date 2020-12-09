Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов

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БЕЛТА

В свою очередь Николай Подгузов заверил, что ЕАБР вне политики, и для банка самое важное – развивать экономики стран ЕАЭС.Николай Подгузов также отметил, что за последние годы значительно вырос портфель в Беларуси.Также он подтвердил готовность банка участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Беларуси.