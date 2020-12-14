Беларусь рассчитывает на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Китаем.Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время заседания Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
– Беларуси и Китаю есть чем гордиться во всех без исключения областях сотрудничества. Наше тесное и доверительное сотрудничество позволило создать необходимые условия для перехода на новый уровень отношений. Стороны активно работают над проектом Декларации об установлении «отношений железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства».
По словам Николая Снопкова, в торговом сотрудничестве с Китаем наблюдается положительная динамика, связанная с изменением структуры белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, снижается зависимость от экспорта калийных удобрений.
– Поступательно увеличивается объем поставок в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции, которую мы рассматриваем в качестве нового драйвера нашего экспорта. Уверенно растет количество сертифицированных на китайском рынке белорусских производителей мясной и молочной продукции.
В развитии торгово-экономического сотрудничества стран на ближайшую перспективу Николай Снопков обозначил ряд приоритетов.
– Активное продвижение экспорта белорусской продукции в Китай за счет исполнения соответствующей заявки, как по номенклатуре, так и по объемам. Также приоритетное направление – расширение допуска на рынок КНР новых категорий белорусской говядины, скорейшая аккредитация белорусского сухого детского питания, увеличение квоты на поставку сахара в Китай, использование электронных торговых площадок как перспективного механизма двусторонней торговли, включение белорусской продукции в госрезервы КНР, создание на территории Китая совместных производств для переработки белорусского сырья, упрощение торговых процедур и устранение торговых барьеров, оптимизация механизмов финансовых расчетов.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
367
Беларусь рассчитывает на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Китаем
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter