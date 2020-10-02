Беларусь рассчитывает до конца текущего года получить первую часть российского кредита. Об этом сообщил журналистам Премьер-министр Роман Головченко, пишет БЕЛТА.
"Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены – поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится", – сказал Роман Головченко.
Как сообщалось, Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $ 1,5 млрд. В 2020 году намерены предоставить $ 1 млрд, из которых $ 500 млн – за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, $ 500 млн – за счет межгоскредита. В следующем году – $ 500 млн за счет межгоскредита.
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Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита
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Фото: Виталий ГИЛЬ