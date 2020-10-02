Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита

, – сказал Роман Головченко.Как сообщалось, Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $ 1,5 млрд. В 2020 году намерены предоставить $ 1 млрд, из которых $ 500 млн – за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, $ 500 млн – за счет межгоскредита. В следующем году – $ 500 млн за счет межгоскредита.