Беларусь рассчитывает до конца года отгрузить через российские порты не менее 2,3 млн тонн нефтепродуктов

Об этом заявил журналистам председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам доклада Президенту. Он, в частности, отметил, что белорусская сторона диверсифицировала маршруты экспорта нефтепродуктов, исходя из рисков и той риторики, которая звучала со стороны прибалтийских партнеров, дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств и заниматься исключительно бизнесом:
– Мы уже переориентировали наши поставки на российские порты. Планировали по итогам года выйти на 1,7 миллиона тонн, по факту будет не менее 2,3 миллиона тонн. Для нас это на сегодняшний день выгодно.
В то же время Андрей Рыбаков добавил, что продолжается мониторинг прибалтийского направления:
– При необходимости будем работать и там.
Что касается поставок на украинский рынок, здесь бизнес-планы остались без изменений.
– Как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты, в принципе каких-либо препятствий не существует, – отметил глава концерна.
Он также рассказал, что сейчас продолжается работа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов с Россией. Конечным ее результатом должны стать равные условия хозяйствования для белорусских предприятий.
– У нас соответствующая дорожная карта подписана. Будем работать. Думаю, в конструктиве с российской стороной это одолеем, – резюмировал Андрей Рыбаков.
Фото: БЕЛТА