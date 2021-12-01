Беларусь призывает не политизировать миграционный кризис, а решать через сотрудничество всех сторон

Руководитель белорусской делегации выступил во время общей дискуссии сессии. Юрий Амбразевич приветствовал деятельность МОМ на протяжении семи десятилетий по продвижению упорядоченной, регулярной и безопасной миграции в мире.Постпред уделил особое внимание ситуации с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС.– уточнили в белорусской дипмиссии.Кроме того, Юрий Амбразевич приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.