Беларусь призывает не политизировать миграционный кризис, а решать через сотрудничество всех сторон

С таким заявлением выступил постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и иных международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич на сессии Совета Международной организации по миграции (МОМ), пишет БЕЛТА.
Руководитель белорусской делегации выступил во время общей дискуссии сессии. Юрий Амбразевич приветствовал деятельность МОМ на протяжении семи десятилетий по продвижению упорядоченной, регулярной и безопасной миграции в мире.
Постпред уделил особое внимание ситуации с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС.
– В частности, он отметил необходимость разрешения миграционного кризиса через сотрудничество всех заинтересованных сторон, а не политизацию проблемы и выразил готовность Беларуси к такому сотрудничеству, – уточнили в белорусской дипмиссии.
Кроме того, Юрий Амбразевич приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.