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Беларусь присоединится к протоколу об обмене налоговой информацией между странами СНГ

Беларусь присоединится к протоколу об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для осуществления налогового администрирования. Депутаты готовят к рассмотрению на осенней сессии соответствующий законопроект, рассказал БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

Фото БЕЛТА

Парламентарий отметил, что Беларусь заинтересована в присоединении к протоколу.

– Это позволит на регулярной основе, а не по запросам, как сейчас, осуществлять обмен между налоговыми органами стран СНГ сведениями о доходах и имуществе налоговых резидентов друг друга, – пояснил Петр Вабищевич.

Обмен будет идти в автоматическом режиме на взаимной основе и в двустороннем порядке. Данные будут касаться видов доходов, имущества налоговых резидентов (юридических и физических лиц) одной страны, которые они получают, имеют в собственности на территории другого государства.

По словам депутата, соглашение призвано существенно снизить затраты плательщиков на налоговое администрирование, исключить возможность двойного налогообложения.

– Положения протокола позволяют повысить потенциал налоговых органов за счет увеличения объема информации о зарубежных доходах и имуществе белорусских плательщиков (организаций и граждан) для определения их налоговых обязательств и пресечения схем вывода капитала за рубеж, – добавил Петр Вабищевич.

Число плательщиков, вовлекаемых во внешнеэкономическую деятельность, в силу открытости белорусской экономики из года в год растет.

– Получение сведений об их зарубежной предпринимательской деятельности, доходах и имуществе в автоматическом режиме – необходимая ступень. Без ее прохождения невозможно поступательное развитие налогового контроля с учетом современных требований, – сказал парламентарий.

При этом он отметил, что информация, получаемая по протоколу, будет носить конфиденциальный характер, она не предназначена для коммерческого пользования. Применение протокола позволит выгодно позиционировать Беларусь как государство, которое не способствует сокрытию налоговой информации, чья налоговая служба соответствует общепринятым стандартам.

– Это обстоятельство должно позитивно сказаться на инвестиционном климате. Инвесторы будут уверены, что к Беларуси и, соответственно, зарегистрированным на ее территории организациям со стороны международного сообщества не будут предъявлены какие-либо претензии, – подытожил парламентарий.

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