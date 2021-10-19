Беларусь приобретет дополнительные партии противовирусных препаратов в Индии

).Комментируя появляющиеся в СМИ материалы о проблемах с обеспечением районных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких и о том, что некоторых больных из-за этого перевозят на лечение в соседний район, Александр Лукашенко сказал:По словам Президента, в целом по стране задействована только половина аппаратов ИВЛ, поэтому дополнительно закупать это дорогостоящее оборудование нецелесообразно.Точно так же, добавил Александр Лукашенко, не следует передерживать людей в больницах:Президент напомнил, что для реабилитации можно и нужно задействовать сеть санаториев:Президент подчеркнул, что, занимаясь лечением больных ковидом, важно не забывать и о людях с другими болезнями.