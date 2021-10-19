Беларусь приобретет дополнительные партии противовирусных препаратов в Индии

Об этом рассказал сегодня Президент Беларуси на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства сообщил, что недавно поручил министру иностранных дел Беларуси связаться с руководством Индии и договориться о приобретении дополнительных партий противовирусных препаратов:
Фото: БЕЛТА
– Я попрошу Премьер-министра, чтобы он жестко взял на контроль этот вопрос. Если нужно, подключите меня, я переговорю с премьер-министром (Индии. – Прим. ред.).
Комментируя появляющиеся в СМИ материалы о проблемах с обеспечением районных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких и о том, что некоторых больных из-за этого перевозят на лечение в соседний район, Александр Лукашенко сказал:
– Я хочу, чтобы люди понимали: мы не можем в каждую районную больницу поставить 10–12 аппаратов ИВЛ. Потому что они не нужны будут там, когда уйдет этот ковид. Я говорил о том, что это недешево. Во-вторых, их очень сложно сейчас приобрести: там все уже расписано. Где-то штук 15 мы еще получим до конца года. Но вопрос не в этом. Если здесь на 100 процентов загружены аппараты ИВЛ, а в соседнем районе из 10 только 2, так почему туда на скорой помощи за 40 километров не перебросить человека? Страха здесь абсолютно никакого нет. Это наш вопрос, как лечить человека, поэтому люди должны входить в положение, которое сегодня складывается.
По словам Президента, в целом по стране задействована только половина аппаратов ИВЛ, поэтому дополнительно закупать это дорогостоящее оборудование нецелесообразно.
Точно так же, добавил Александр Лукашенко, не следует передерживать людей в больницах:
– Не надо по 7–10 дней держать людей, которые не нуждаются в такой длительной госпитализации.
Президент напомнил, что для реабилитации можно и нужно задействовать сеть санаториев:
– Давайте переведем туда, пусть там человека понаблюдают. Еще в первую волну из санатория возвращали обратно (в больницу. – Прим. ред.) только до трех процентов людей.
Президент подчеркнул, что, занимаясь лечением больных ковидом, важно не забывать и о людях с другими болезнями.