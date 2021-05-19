Беларусь принимает участие в сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Фото посольства Беларуси в Австрии

В работе главного директивного органа ООН по международному антикриминальному сотрудничеству принимают участие более ста делегаций государств-членов ООН, межправительственных и неправительственных организаций, в том числе делегация нашей страны во главе с Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене Андреем Дапкюнасом., - рассказали в посольстве Беларуси в Австрии.Андрей Дапкюнас заявил о поддержке Беларусью призыва Киотского конгресса по предупреждению преступности и уголовному правосудию о необходимости упрощения процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам путем заключения соответствующих международных договоров.Белорусский дипломат также обратил внимание участников на необходимость ускорения присоединения и ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Палермского протокола о борьбе с торговлей людьми.Постоянный представитель проинформировал участников заседания, что Беларусь внесла на рассмотрение сессии проект резолюции об осуществлении Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Проект направлен на укрепление международного сотрудничества и усилий государств-членов ООН в борьбе с данным видом преступности.