Беларусь принимает участие в сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

17-21 мая в Вене проходит 30-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Австрии.
Фото посольства Беларуси в Австрии
В работе главного директивного органа ООН по международному антикриминальному сотрудничеству принимают участие более ста делегаций государств-членов ООН, межправительственных и неправительственных организаций, в том числе делегация нашей страны во главе с Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене Андреем Дапкюнасом.
- В своем выступлении в рамках общей дискуссии на заседании комиссии глава белорусской делегации подчеркнул необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе как с традиционными формами организованной преступности (нелегальная миграция, торговля людьми, наркоторговля, терроризм, экстремизм, коррупция) так и с ее новыми формами, в том числе путем использования новых финансовых инструментов, - рассказали в посольстве Беларуси в Австрии.
Андрей Дапкюнас заявил о поддержке Беларусью призыва Киотского конгресса по предупреждению преступности и уголовному правосудию о необходимости упрощения процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам путем заключения соответствующих международных договоров.
Белорусский дипломат также обратил внимание участников на необходимость ускорения присоединения и ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Палермского протокола о борьбе с торговлей людьми.
Постоянный представитель проинформировал участников заседания, что Беларусь внесла на рассмотрение сессии проект резолюции об осуществлении Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Проект направлен на укрепление международного сотрудничества и усилий государств-членов ООН в борьбе с данным видом преступности.
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Беларусь принимает участие в сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
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