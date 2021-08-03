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Беларусь пригласила Казахстан для участия в учениях "Запад-2021"

В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.


В ходе встречи Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021".


Также в рамках официального визита Мурат Бектанов встретился с начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.


Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Беларуси, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.



Фото: mil.by
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