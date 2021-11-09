Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе

отметили в МИД.Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье, по мнению ведомства, вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, которые используют все возможности, чтобы попасть в страны Европейского союза. И это является результатом длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем.добавили в МИД.- пояснили в ведомстве.