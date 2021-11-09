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Беларусь предостерегла польскую сторону от использования провокаций на границе

Беларусь заранее предостерегает польскую сторону от использования любых провокаций против нашей страны для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос журналистов. 


- Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин, - отметили в МИД.

Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье, по мнению ведомства, вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, которые используют все возможности, чтобы попасть в страны Европейского союза. И это является результатом длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности, откровенно "страусиных" подходов к решению серьезных проблем.

- На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Беларусь, - добавили в МИД. - Мы неоднократно призывали наших соседей к предметному диалогу и конструктивному взаимодействию между профильными ведомствами по важным трансграничным вопросам, представляющим безусловный общий интерес. 

- Вольная трактовка и избирательное соблюдение прав человека стали уже фирменным стилем поборников принудительной демократизации отдельных стран и целых регионов, которая как раз и провоцирует подобные миграционные потоки. Исходим из того, что отношение польской стороны к ищущим убежища и защиты иностранцам станет очередным тестом и лакмусовой бумажкой реальной приверженности официальной Варшавы принципам международного права, гуманизма, высоким демократическим стандартам в области защиты прав человека, - пояснили в ведомстве.  
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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