Госатомнадзор: Беларусь предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по атомной станции

Об этом сегодня журналистам заявила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Она отметила, что наша страна два года назад подписала соглашение, согласно которому идет обмен информацией с литовской стороной. По словам Луговской, мы находимся в очень тесном контакте с коллегами из регулирующих органов.

– Мы всегда открыты, вся информация предоставляется в полном объеме. Тот объем технической информации, который мы стараемся предоставить нашим литовским коллегам, является просто беспрецедентным. Ни одной другой стране мы не предоставляем такой объем информации, как мы даем литовским коллегам, – подчеркнула представитель Госатомнадзора.

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