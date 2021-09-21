Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики

Сегодня прошла встреча министра энергетики Беларуси, руководителя совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с белорусской стороны Виктора Каранкевича с председателем комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммадом Наимом. Стороны обсудили возможности двустороннего партнерства. Такая информация размещена на сайте Минэнерго.
Переговоры состоялись на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Виктор Каранкевич рассказал Мухаммаду Наиму о строительстве БелАЭС. Беларусь является первой площадкой в Европе, где госкорпорация "Росатом" осуществила проект по возведению АЭС с водо-водяными реакторами поколения 3+, который соответствует высоким требованиям безопасности. На это не единожды указывали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ.
– Полагаю, что с учетом реализации белорусской ядерной энергетической программы у нас появилась возможность сотрудничества в этом направлении, – подчеркнул Виктор Каранкевич.
Организации Беларуси приобрели необходимый опыт и компетенции для участия в проектах строительства АЭС за рубежом. Белорусский опыт возведения АЭС изучают Узбекистан, Венгрия, Египет, Бангладеш и Турция. Со стороны перечисленных государств и "Росатома" есть интерес к привлечению специалистов и строителей из Беларуси к осуществлению проектов по возведению атомных станций, а также в сфере подготовки кадров. Наряду с этим наша страна готова делиться опытом в области достижений ядерной науки.
Министр энергетики обратил внимание, что сотрудничество Беларуси и Пакистана развивается в сельском хозяйстве, образовании, промышленности, туризме и фармацевтике. Государства обладают потенциалом для дальнейшего укрепления партнерства. Перспективы двустороннего взаимодействия будут обсуждены на очередном заседании совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое будет проведено до конца нынешнего года. Белорусская сторона в настоящее время направила в адрес председателя пакистанской части комиссии свои предложения.
Фото: БЕЛТА