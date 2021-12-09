Беларусь предложила Китаю шире использовать потенциал межрегионального взаимодействия

Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев принял участие в 10-м Форуме городов-побратимов и Международной конференции по промышленному сотрудничеству города Уси китайской провинции Цзянсу. Подробности сообщаются на сайте белорусского загранучреждения.
В своем выступлении Андрей Андреев подчеркнул особое внимание, оказываемое руководством Беларуси и Китая развитию межрегионального сотрудничества в рамках совместного Года регионов, и отметил успешно развивающиеся связи между городом Бобруйском и городом Уси, а также между Могилевской и Гомельской областями и провинцией Цзянси.
«Китайским партнерам предложено в полной мере использовать потенциал межрегионального торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия для расширения поставок белорусской пищевой продукции, а также создания совместных производств, в том числе в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров с руководителями Народного правительства города Уси достигнуты договоренности о совместной проработке новых направлений сотрудничества в инвестиционной, медицинской и образовательной сферах, включая проекты в области традиционной китайской медицины.
Фото: БЕЛТА