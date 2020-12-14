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Беларусь предлагает без промедления запустить важные для поддержки проекты при реализации второго этапа строительства "Великого камня"

Беларусь предлагает без промедления запустить важные для поддержки проекты при реализации второго этапа строительства "Великого камня". Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время заседания Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.


– Сейчас мы должны приступить к реализации второго этапа строительства "Великого камня" и без промедления запустить важные для поддержки парка проекты по строительству второй подстанции, жилого арендного комплекса на 172 квартиры, автостанции, а также по поставке восьми электробусов. Прошу о "всепогодной поддержке" парка без привязки к другим согласованным сторонами проектам.

Николай Снопков подчеркнул, что индустриальный парк «Великий камень» является своеобразным красочным «фасадом» белорусско-китайского сотрудничества.

 Его называют образцовым элементом инициативы «Пояс и путь». На сегодняшний день в Парке уже зарегистрировано 67 резидентов из 14 стран. Общая сумма заявленных инвестиций – 1,2 млрд долларов. Несмотря на достигнутые хорошие результаты, нам непозволительно сбавлять темпы, необходимо постоянно искать новые пути развития.

Фото: БЕЛТА
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