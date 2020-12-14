Беларусь предлагает без промедления запустить важные для поддержки проекты при реализации второго этапа строительства "Великого камня". Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время заседания Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
– Сейчас мы должны приступить к реализации второго этапа строительства "Великого камня" и без промедления запустить важные для поддержки парка проекты по строительству второй подстанции, жилого арендного комплекса на 172 квартиры, автостанции, а также по поставке восьми электробусов. Прошу о "всепогодной поддержке" парка без привязки к другим согласованным сторонами проектам.
Николай Снопков подчеркнул, что индустриальный парк «Великий камень» является своеобразным красочным «фасадом» белорусско-китайского сотрудничества.
– Его называют образцовым элементом инициативы «Пояс и путь». На сегодняшний день в Парке уже зарегистрировано 67 резидентов из 14 стран. Общая сумма заявленных инвестиций – 1,2 млрд долларов. Несмотря на достигнутые хорошие результаты, нам непозволительно сбавлять темпы, необходимо постоянно искать новые пути развития.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь предлагает без промедления запустить важные для поддержки проекты при реализации второго этапа строительства "Великого камня"
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