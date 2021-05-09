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Беларусь празднует День Победы

Сегодня в Беларуси отмечают День Победы. И по прошествии 76 лет он остается самым светлым и важным праздником в наших семьях. Подвиг предков бессмертен, и о нем помнит каждый житель Беларуси. Возлагая цветы к Вечному огню, памятникам и мемориалам Великой Отечественной, мы отдаем долг памяти героям, погибшим за мирное будущее и независимость страны. В праздничные дни во всех регионах Беларуси проходят акции, посвященные Великой Победе. По традиции кульминация этих мероприятий приходится на 9 мая. В честь праздника по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

Фото: Сергей Мицевич

Минск

В 11:00 в столице пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы. 

Фото: Юрий Мозолевский

В парке Победы с 11:00 до 17:00 будет проходить праздничная тематическая программа. В ее рамках – концерт, показательные выступления по рукопашному бою. Также в это время военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил продемонстрируют свое мастерство в дрессуре служебных собак. В парке пройдет выставка военной техники. 

В полдень стартует концертная программа «Моя весна! Моя Победа!» у Дворца спорта. Мелодии военных лет жители и гости Минска смогут послушать до 23:00. Кстати, на площадке у Дворца спорта уже с 10:00 будет работать праздничная ярмарка.

Фото: Юрий Мозолевский

С 12:00 до 17:00 у здания Музея Великой Отечественной войны на площадке самолета Ли-2 пройдет интерактивная программа «Знамя Победы».

В 18:00 на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование государственных символов – герба и флага. В 21:30 на площади Победы состоится праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». 

Финалом праздника 9 Мая в столице станет праздничный фейерверк, который раскрасит небо столицы в 23:00.

Брест

Фото: Павел Богуш

В городе над Бугом по маршруту Площадь Ленина – проспект Машерова – Брестская крепость-герой в 10:00 начнется торжественное прохождение военнослужащих Брестского гарнизона и студенческой молодежи с Государственным флагом. В 11:00 в Брестской крепости-герое состоится церемония возложения цветов и митинг, посвященный годовщине Победы. Там же после пройдут несколько концертов. Выставка военной техники и вооружения откроется в 14:00 в Парке культуры и отдыха. В 23:00 в Брестской крепости-герое – праздничный салют.

Витебск

Празднование 9 Мая в Витебске в 2020 году. Фото: Елена Бегунова

В 9 утра в городе стартует праздничное шествие по улице Ленина к площади Победы, будет возложение цветов к монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков «Три штыка». Праздничные гуляния в Витебске пройдут на площади Победы, на Аллее воинской славы, в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии, в парке Победителей. Салют – в 23:00 у монумента «Три штыка».

Гомель

Так в Гомеле отметили День Победы в 2020-м. Фото: Иван Яриванович

В 10:00 в Гомеле начнется шествие ветеранов, трудящихся и творческой молодежи по улице Советской (от площади Восстания до площади Ленина). Через полчаса на площади Труда начнется торжественный митинг, пройдет церемония возложения венков и цветов. В 12:00 на новой набережной реки Сож гомельчане смогут увидеть военно-историческую реконструкцию «Май 45-го». Основная праздничная площадка в городе – на площади Ленина. Там с 10:00 до 22:00 пройдет ряд концертов, будет открыта выставка военной техники и вооружения. В 22:00 запустят праздничный салют.

Гродно

Фото: Алексей Бибиков

В Гродно основные праздничные мероприятия 9 мая пройдут у Кургана Славы. В 11:00 состоится торжественный митинг и церемония возложения венков. Позже – концерты, выставки и интерактивные тематические площадки. Еще одна праздничная зона – в парке им. Жилибера, где будет работать детская площадка. У Кургана Славы гродненцы смогут наблюдать салют в 23:00.

Могилев

Фото: Сергей Мицевич

Празднование 9 Мая в Могилеве стартует в 10:00 на площади Славы. В это время пройдет торжественное мероприятие «В сердцах поколений – Великая Победа!» и акции «Беларусь помнит», «Гордимся Родиной своей». На этой же площадке откроется выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Праздничные концерты будут идти в течение дня в разных районах города. Вечером на площадке у городской ратуши состоится акция «Вальс Победы». А завершится 9 Мая в Могилеве салютом на площади Славы в 22:00.
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