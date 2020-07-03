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Беларусь отпраздновала День Независимости

По всей стране 3 июля прошли концерты, ярмарки, патриотические акции, выставки, пикники и спортивные соревнования. А вечером небо Минска, Гродно, Витебска, Гомеля, Могилева и Бреста раскрасили грандиозные салюты и фейерверки.

В Минске череду праздничных событий и акций начало патриотическое шествие «Беларусь помнит!». Колонны людей прошли по проспекту Независимости до площади Победы, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

В полдень на площадке у Дворца спорта начала работу республиканская выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусi»: изделия ручной работы, блюда народной кухни и более 40  белорусских брендов, широкий ассортимент продукции отечественного производства, шоу-программа и зона фуд-корта.






Кстати, ярмарка будет работать не только в праздник, но и все выходные. Как и выставка новейших образцов белорусского машиностроения на Октябрьской площади, где выставлена техника МАЗ, БЕЛАЗ, «БелДжи», «Амкодор».

День Независимости для многих минчан стал поистине семейным праздником: не редкость, когда сразу несколько поколений одной семьи вместе выходят на праздник 3 июля.





В 21.00 стартовал праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная» с участием популярных артистов белорусской эстрады, известных хореографических коллективов. Следом за ним состоится акция «Споем гимн вместе!» у стелы «Минск — город-герой». Завершился праздник фейерверком в 8 точках города: в сквере «Старостинская Слобода», в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у «Чижовка-Арены».

Брест начал празднование Дня Независимости с церемонии возложения цветов на площади Свободы. Затем состоялась церемония возложения цветов в мемориале «Брестская крепость-герой».

В Брестской крепости открыли новый музей
В течение всего дня в Парке культуры и отдыха проходила выставка техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона. Завершится праздник концертом и республиканской акцией «Споем гимн вместе» в Брестской крепости. Тут же — на площадке у «Звезды» — небо раскрасит яркий салют.

В Витебске торжества по случаю главного государственного праздника Беларуси начались с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы

Днем город погрузился в праздничные гулянья - в комплексе отдыха имени Советской Армии, парке Победителей, на Аллее воинской славы, в парке железнодорожников и пойме реки Витьбы. Также на территории комплекса ГУ «КИК «Золотое кольцо Витебска «Двина» состоялся «Дзень вышыванкi».

Трансляция праздничной концертной программы «Беларусь спеўная!», музыкальных поздравлений прошла на больших экранах на площади Победы с 16.00 до 18.00.
С 9 утра до 11 вечера на площади Победы проходит концерт «Беларусь родная», а затем витебляне присоединятся к акции «Споем гимн вместе», после чего будет дан праздничный салют.

Гродно начал отмечать День Независимости торжественным митингом «Мы — усе дзецi твае, Беларусь!» у памятника погибшим воинам и партизанам — церемония возложения цветов и венков прошла в парке им. Жилибера. 

Также в первой половине торжественно открыли аллею фотографов и художников «Гродно глазами мастеров».

А на центральную улицу Гродно в честь Дня независимости вынесли уникальный гобелен. Масштабного полотно размером почти 1,5 х 2 метра под названием «Истории живая нить» будут демонстрировать в течение дня.


 

Ближе к вечеру основные праздничные гулянья развернулись на Кургане Славы. Тут состоялся молодежный проект с участием артистов Гродненского городского центра культуры «#БеларусьМолодая!». Затем начался праздничный концерт «Табе, Беларусь, прысвячаецца…», куда вошли выступления музыкального театра «Рада» и ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы». После акции в 22.55 «Споем гимн вместе!» и салюта шоу продолжится концертом певицы Влады и других артистов белорусской эстрады.

В Гомеле прошел торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле на площади Труда

Днем в сквере имени Громыко развернулся Город мастеров, в праздничном концерте принимают участие коллективы ГЦК.

Фотофакт: как празднуют День Независимости в Гомеле
Вечером на набережной реки Сож состоялся торжественный концерт, акция «Споем гимн вместе!» и праздничный фейерверк.

Могилев начал День Независимости с митинга-реквиема на мемориале «Буйничское поле»

Красивый подарок ко Дню Независимости получили жители и гости белорусской столицы. На карте Минска появилась новая достопримечательность — расположенный прямо среди акватории Свислочи уникальнейший светомузыкальный фонтан. Посмотреть на мультимедийное шоу, аналогов которому в нашей стране еще не было, в минском парке Янки Купалы вчера поздним вечером собрались тысячи зрителей.





В праздничном концерте в честь Дня Независимости приняли участие звезды эстрады, оперного и танцевального искусства, любимые творческие коллективы. Кульминацией праздника стало исполнение государственного гимна в рамках акции "Споем гимн вместе", во время которой участники концерта вместе со зрителями хором исполнили государственный гимн Беларуси.












К слову, особое внимание в День Независимости в этом году было уделено профилактическим мерам безопасности, поэтому празднования прошли на открытых площадках.

Фото: sb.by и БЕЛТА
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Фото: Татьяна КОНДРАТЬЕВА , Александр КУШНЕР , Алексей ВЯЗМИТИНОВ , САЗОНОВ Андрей , Антон СТЕПАНИЩЕВ
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