Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 июня повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 мая 2021 года № 299, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты до $ 58,8 за 1 т (ранее – $ 54,9); прямогонный бензин – $ 32,3 за 1 т (ранее – $ 30,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $ 17,6 за 1 т (ранее – $ 16,4).
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 мая. Тогда они были снижены.
Фото: архив БЕЛТА
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