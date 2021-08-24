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Беларусь посещает делегация Минобороны России

В Беларуси 24 августа приняли российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.


– В ходе визита глава российской военной делегации наблюдал за ходом конкурсов АрМИ-2021 "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" на Брестском полигоне. Здесь же он провел встречи с руководством конкурсов и участниками российской команды. Кроме того, в рамках визита заместителя министра обороны России состоялось выступление творческого коллектива драматического театра Вооруженных сил Российской Федерации на 230-м общевойсковом полигоне для участников совместного стратегического учения «Запад-2021», –уточняется в сообщении.




Фото: «Ваяр»
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