Беларусь получит потенциально эффективный препарат для лечения COVID-19

Лекарство гидроксихлорохин безвозмездно передаст международная фармацевтическая компания "Сандоз", передает БЕЛТА.

Передать лекарство было решено по запросу Минздрава, его будут распределять среди белорусских больниц. В компании отметили, что гидроксихлорохин включен Минздравом в национальный протокол лечения COVID-19 ассоциированной пневмонии на амбулаторном и госпитальном этапе.

Препарат, одобренный для лечения малярии, ревматоидного артрита и системной красной волчанки, сейчас проходит клинические исследования с участием пациентов с COVID-19. Отмечается, что гидроксихлорохин показал многообещающие результаты в ранних исследованиях in vitro. Он используется для лечения пациентов с COVID-19, в том числе в Беларуси в соответствии с национальным протоколом лечения.

В апреле корпорация, в состав которой входит "Сандоз", оказала поддержку Республиканскому центру организации медицинского реагирования. Ему было передано более 92 тысяч евро на закупку для больниц лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.