Беларусь получила второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов, проинформировали в Министерстве финансов.
"В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России 2 июня на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 миллиарда долларов", – говорится в сообщении.
Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной 1 миллиарду долларов, было подписано 21 декабря прошлого года. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов Министерство финансов получило 30 декабря.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь получила второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов
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