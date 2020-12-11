Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ

В Минздраве прошла Международная встреча в формате видеоконференции. Ее участники – министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, начальник отдела внешних связей Анатолий Грушковский, начальник управления организации лекарственного обеспечения Антон Кугач, исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор, Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других организаций в Женеве Юрий Амбразевич и другие.Специалисты обсудили работу нашей страны по лицензионному соглашению Патентного пула и компании ViiV Healthcare, перспективы дальнейшего сотрудничества с Патентным пулом.При подведении итогов диалога Дмитрий Пиневич поделился, что Беларусь теперь имеет право производить препарат нового поколения против ВИЧ.– обозначил министр.Глава ведомства подчеркнул, что переговоры по этому вопросу велись довольно долго. Такую возможность Беларусь получила из-за накопленного в стране эффективного опыта борьбы с ВИЧ-инфекцией и благодаря должной организации работы в стране по данному направлению.