Беларусь подтвердила готовность оказывать всестороннее содействие развитию взаимодействия со Сьерра-Леоне

В ходе встречи посол Сьерра-Леоне выразил заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества, обозначив в качестве приоритетных направлений сферы образования, сельского хозяйства и промышленности.
Заместитель министра подтвердил готовность белорусской стороны оказывать всестороннее содействие развитию взаимодействия со Сьерра-Леоне, а также подчеркнул важность личного участия посла в продвижении двусторонних инициатив и пожелал ему успешной работы в нашей стране.
Посол Сьерра-Леоне в Беларуси: наибольшего и наискорейшего результата наши страны могут добиться, взаимодействуя в области сельского хозяйства
Фото: МИД