Беларусь подключится к создаваемой Афрэксимбанком цифровой платформе Trade Info Services

Переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева прошли в формате видео-конференции с президентом Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Орамой. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.



«Рассмотрен ход сотрудничества в рамках подписанного в 2019 году между Афрэксимбанком и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Базового кредитного соглашения. Участники переговоров сошлись во мнении о том, что при финансовой поддержке Афрэксимбанка может быть обеспечен существенный прирост поставок товаров из Беларуси на африканский континент, в том числе собираемой в Египте техники белорусских брендов», — рассказали в посольстве Беларуси в Арабской Республике Египет.



Достигнута договоренность о подключении Беларуси к создаваемой Афрэксимбанком цифровой платформе Trade Info Services, обеспечивающей более эффективный обмен коммерческими предложениями между экспортерами и импортерами.