Беларусь планирует заключить кредитный договор с Фондом ОПЕК

Об этом рассказал на встрече с журналистами заместитель министра финансов Андрей Белковец:

– Готовится кредитный договор с Фондом ОПЕК. Эта сделка важна своей перспективой. Деньги будут выделены на борьбу с коронавирусом, но кредит не является связанным.

В этом году Беларусь привлекла 426,4 миллиона долларов связанных кредитов под инвестиционные проекты. Также подписаны договоры со Всемирным банком о реализации двух новых проектов: по выделению кредитов с лимитом 100 миллионов евро на модернизацию системы образования и с лимитом 90 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.