Беларусь планирует в текущем году сохранить объем экспорта высокотехнологичной продукции на уровне $15 млрд. Об этом стало известно от председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, пишет БЕЛТА.
– По экспорту высокотехнологичной продукции мы планируем остаться на уровне прошлого года (тогда было $15 млрд) и даже немножко добавить. С такой продукцией сложно выйти на рынок, но она востребована, несмотря на пандемию, так как ее сложно чем-то заменить, – отметил Александр Шумилин.
Он также добавил, что Беларусь отправляет за рубеж высокотехнологичную продукцию по таким направлениям, как радиоэлектроника, приборостроение, машиностроение, экспортирует лекарства. Значительный вклад в экспорт вносит ИКТ-сектор. Увеличивается спрос и на белорусскую интеллектуальную собственность.
– Мы уже заработали почти $ 100 млн, продавая свои патенты. С учетом того, что это интеллектуальный продукт, это знаковая цифра, – подчеркнул председатель ГКНТ.
Фото: pixabay.com
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Беларусь планирует в этом году сохранить объем экспорта высокотехнологичной продукции на уровне $15 млрд
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