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Беларусь планирует упростить получение гражданства

Беларусь планирует упростить порядок получения гражданства. Льготные условия могут быть предоставлены иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.


Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. По словам Марии Василевич, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси. "Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала", — отметила депутат.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве. "Восстановление белорусского гражданства в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства, по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь", — рассказала парламентарий.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. "Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции", — добавила Мария Василевич.

Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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