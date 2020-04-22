Беларусь планирует упростить получение гражданства

Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. По словам Марии Василевич, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с семи до пяти лет.Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси., — отметила депутат.Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве., — рассказала парламентарий.Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси., — добавила Мария Василевич.Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.