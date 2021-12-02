Беларусь планирует расширение реализации совместно с ЕАБР ряда инвестиционных проектов в транспортной сфере. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко в Москве во время выступления на пленарной сессии Второго Евразийского Конгресса «Ключевые инвестиционные проекты-системные драйверы экономического роста в ЕАЭС».

- Прорабатывается возможность финансирования реконструкции ряда крупных мостов республиканского значения, автомобильной дороги М-3 ”Минск – Витебск“. Автомобильная дорога М-3 является частью международного маршрута, обеспечивающего кратчайший путь из стран Европы в Российскую Федерацию. Ожидаем, что востребованными могут стать технологические проекты создания экосистемы цифровых транспортных коридоров и высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Игорь Петришенко отметил, что Беларусь видит большие перспективы в развитии данного направления и призывал всех заинтересованных к реализации предложенных идей.

- Также Беларусь совместно с ЕАБР приступила к формированию перечня перспективных проектов на среднесрочную перспективу. Приоритетными станут проекты в подотраслях обрабатывающей промышленности, имеющие наибольший вклад в ВВП, в занятость населения и в объем экспорта в страны ЕАЭС. Полагаем, что и такие отраслевые программы также должны становиться интеграционными. Это позволит в ходе совместной предварительной проработки избежать создания дублирующих предприятий по отношению к уже существующим в наших странах производствам. Пока таких фактов немало. Например, только в приграничных с Беларусью Смоленской и Псковской областях в 2020 – 2022 году введены или планируются к введению в строй 4 предприятия, продукция которых однотипна с производимой в нашей стране.

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