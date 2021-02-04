Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль встретился с генеральным инспектором Федеральной противопожарной службы Нигерии Лиманом Ибрагимом. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Нигерии.
«Во время встречи было передано коммерческое предложение по поставкам пожарной аварийно-спасательной техники белорусского производства. Стороны также обсудили вопросы обучения в Беларуси нигерийских специалистов из Федеральной противопожарной службы», – рассказали в посольстве.
Посол также передал генеральному инспектору приглашение посетить Беларусь с визитом для ознакомления с процессом производства пожарной аварийно-спасательной техники, возможностями и техническим оснащением подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото посольства Беларуси в Нигерии
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Беларусь передала Нигерии коммерческое предложение по поставкам пожарной аварийно-спасательной техники
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