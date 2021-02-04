Беларусь передала Нигерии коммерческое предложение по поставкам пожарной аварийно-спасательной техники

– рассказали в посольстве.Посол также передал генеральному инспектору приглашение посетить Беларусь с визитом для ознакомления с процессом производства пожарной аварийно-спасательной техники, возможностями и техническим оснащением подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Фото посольства Беларуси в Нигерии