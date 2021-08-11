Беларусь отзывает согласие на назначение Фишер послом США в нашей стране – МИД

У представителя министерства спросили следующее:сказал Анатолий Глаз.– добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страныпрокомментировали в ведомстве.Анатолий Глаз обратил внимание:Представитель МИД подчеркнул, что