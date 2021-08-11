Беларусь отзывает согласие на назначение Фишер послом США в нашей стране – МИД

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости.
У представителя министерства спросили следующее: «Вчера в комментарии МИД было сказано, что белорусская сторона проведет анализ и примет адекватные меры в связи с введенными США очередными ограничениями против Беларуси. Может быть, уже есть какие-либо подробности?»
«Да, конечно, но в дипломатии есть определенная этика, и мы не будем их все озвучивать публично. До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном», – сказал Анатолий Глаз.
«Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж. Фишер послом США в нашей стране. Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним», – добавили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что на фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны «совершенно объективно не видят смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии». «Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – прокомментировали в ведомстве.
Анатолий Глаз обратил внимание: «учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия. По итогам продолжающегося изучения мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры».
Представитель МИД подчеркнул, что «даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев».