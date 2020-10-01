Беларусь отмечает попытки вмешательства во внутренние дела со стороны Украины

Об этом заявили в Посольстве Беларуси в Украине по итогам встречи представителя посольства во Втором территориальном Департаменте МИД Украины, которая состоялась 1 октября.
– Украинской стороне доведено, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Беларуси принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды, – сообщили в посольстве.
В рамках встречи особое внимание обратили на то, что Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела.
– В то же время публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов по организации внутриполитической жизни в белорусском государстве, оценки взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями являются некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расцениваются именно как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, оказания влияния на выбор белорусского народа, – подчеркнули в посольстве.
– Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности Президента Беларуси, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Беларуси, обсуждение вопроса о применении к Беларуси санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси, – добавили в посольстве.
Также сообщается, что участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью вызывают непонимание у нашей стороны.
– В случае реализации этих безответственных призывов пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров, – отметили в посольстве.
Также подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины.
Фото: pixabay.com
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Беларусь отмечает попытки вмешательства во внутренние дела со стороны Украины
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