Беларусь отмечает День народного единства (онлайн)

Особая дата в истории Беларуси: 17 сентября 2021 года наша страна впервые отмечает День народного единства. Праздник отсылает к событиям 1939-го, когда Беларусь вернула свои западные земли. Новый государственный праздник утвержден Указом Президента № 206 (от 7 июня 2021 года) и станет ежегодным. Сегодня торжества проходят во всех регионах: корреспонденты sb.by передают с мест событий.
В Бресте открыли мемориальную доску в честь красноармейцев, павших за воссоединение белорусского народа. В городском парке культуры и отдыха прошла церемония возложения цветов и митинг у обелиска на месте захоронения воинов, погибших в 1939, 1944 –1945 годы. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, председатель горисполкома Александр Рогачук, представители органов исполнительной власти, духовенства, дипломатического корпуса, военнослужащие, местные жители.
Ко Дню народного единства в Гомеле приурочено несколько мероприятий. Одним из них стала закладка нового сквера в Новобелицком районе. Во время его открытия заместитель главы районной администрации Оксана Руденок отметила, что 17 сентября - это праздник, который объединяет наши души и сердца в едином порыве. Представители общественных организаций, предприятий и небезразличные горожане высадили туи: планируется, что ежегодно в этот день площадка будет пополняться новыми деревьями, архитектурными объектами и скамейками.
Одно из зданий на проспекте Ленина в Гомеле украсил праздничный мурал с надписью «Мы – адно цэлае!». На нем изображена девушка с картой Беларуси, на которой можно заметить узнаваемые архитектурные и исторические достопримечательности страны.
Подарки к празднику принимает сегодня и Могилев. Площадке, примыкающей к Могилевскому областному лечебно-диагностическому центру и торговому центру «Атриум», присвоили имя – площадь Единства. Здесь же открыли новый памятный знак. В торжествах участвовали Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, жители города.
В городе также состоялось открытие первой очереди дороги-дублера улицы Якубовского и Загородного шоссе. Она облегчит дорожную ситуацию в областном центре и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и улицы Космонавтов.
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