Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Швеции и Венгрии из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из лена Кальмар (Швеция) и медье Бач-Кишкун (Венгрия) из-за птичьего гриппа. Об этом заявили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, пишет БЕЛТА.
Согласно информации ВОЗ, в данных регионах зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Поэтому с 27 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Швеции и Венгрии живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.
Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в нашу страну из данных регионов.
Департамент также проинформировал о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Фото: БЕЛТА
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