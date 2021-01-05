На территориях Волгоградской области и Татарстана (Россия), Черновицкой области Украины замечена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). На этом фоне Беларусь ограничила ввоз свинины из названых регионов. Подобная информация появилась на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в этих регионах зафиксированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. Из-за этого введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Волгоградской и Черновицкой областей и Татарстана живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и иного пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.
В департаменте заявляют о важности принятия дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
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Беларусь ограничила ввоз свинины из регионов России и Украины из-за африканской чумы свиней
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Фото: Алексей МАТЮШ