Беларусь ограничила ввоз свинины из регионов России и Украины из-за африканской чумы свиней

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в этих регионах зафиксированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. Из-за этого введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Волгоградской и Черновицкой областей и Татарстана живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и иного пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.В департаменте заявляют о важности принятия дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.