Беларусь ограничила поставки свинины из медье Боршод-Абауй-Земплен, Сабольч-Сатмар-Берег, Хайду-Бихар, Комаром-Эстергом и Хевеш (Венгрия) из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, в перечисленных регионах зафиксированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. На фоне этого с 27 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из данных мест Венгрии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и иного пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.
В департаменте сообщили, что в данный момент существует необходимость принять дополнительные меры для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
Фото: pixabay.com
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Беларусь ограничила ввоз свинины из пяти регионов Венгрии из-за африканской чумы свиней
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