Правительство и Национальный банк Республики Беларусь обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) привлечение финансирования в связи с вызовами, возникшими перед экономикой страны из-за усугубления глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщили в Нацбанке.
Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который нацелен на оказание государствам — членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.
Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели государствам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов, принимая в расчет резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США.
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Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации
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