Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который нацелен на оказание государствам — членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.Ранее МВФ заявил о готовности предоставить на эти цели государствам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов, принимая в расчет резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США.