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Беларусь обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с Республикой Корея

По случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков 6 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Ё Сын Бэ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. 


Стороны обменялись информацией о текущем состоянии белорусско-корейского сотрудничества в политической, экономической, инновационной сферах, а также рассмотрели график двусторонних визитов. Отдельное внимание было уделено обсуждению мероприятий по празднованию в будущем году 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Корея.


Дипломаты также поделились мнениями о ситуации в Северо-Восточной Азии, в том числе о путях обеспечения устойчивого мира на Корейском полуострове.

Фото: mfa.gov.by
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