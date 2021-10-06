Беларусь обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с Республикой Корея

По случаю завершения дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков 6 октября встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Корея по политическим вопросам Ё Сын Бэ. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обменялись информацией о текущем состоянии белорусско-корейского сотрудничества в политической, экономической, инновационной сферах, а также рассмотрели график двусторонних визитов. Отдельное внимание было уделено обсуждению мероприятий по празднованию в будущем году 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Корея.
Дипломаты также поделились мнениями о ситуации в Северо-Восточной Азии, в том числе о путях обеспечения устойчивого мира на Корейском полуострове.
Фото: mfa.gov.by