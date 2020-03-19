Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране.
Глава государства отметил, что ему поступали предложения закрыть границу, но он не видит в этом целесообразности.
— Ну хорошо, закроем. И что? Да люди как передвигались по тропам с Россией, так и будут передвигаться. А с Украиной, Польшей и Прибалтикой закрывать границу не надо: они уже закрылись. Пускай закрываются — посмотрим, кто от этого выиграет, — подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом, акцентировал внимание Президент, контроль на границе ослабевать не должен.
— У нас там налажена работа. И мы ее будем поддерживать.
Александр Лукашенко также отметил, что поручил Государственному секретарю Совета Безопасности и Главе Администрации организовать для транзитных грузов зеленый коридор.
— Вот мне Госсекретарь каждое утро докладывает об обстановке на границе. Огромное количество россиян передвигаются через нашу западную границу в Россию — ни в коем случае не трогайте их. Они везут грузы для России — пусть везут.
Президент отметил, что в стране уже организовано три коридора для таких транзитных грузов.
— Украина, польское направление, Прибалтика — им достаточно. Пересекают границу эти фуры, надо им заправиться — мы определяем точки, где они будут заправляться. Надо им покушать — мы им определяем столько, сколько надо этих гостиниц и точек.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за сутки такие водители должны проехать Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь не будет ослаблять контроль на границе
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