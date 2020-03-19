Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Беларусь не будет ослаблять контроль на границе

Беларусь не будет ослаблять контроль на границе

Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране.


Глава государства отметил, что ему поступали предложения закрыть границу, но он не видит в этом целесообразности.

— Ну хорошо, закроем. И что? Да люди как передвигались по тропам с Россией, так и будут передвигаться. А с Украиной, Польшей и Прибалтикой закрывать границу не надо: они уже закрылись. Пускай закрываются — посмотрим, кто от этого выиграет, — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом, акцентировал внимание Президент, контроль на границе ослабевать не должен.

— У нас там налажена работа. И мы ее будем поддерживать.


Александр Лукашенко также отметил, что поручил Государственному секретарю Совета Безопасности и Главе Администрации организовать для транзитных грузов зеленый коридор.

— Вот мне Госсекретарь каждое утро докладывает об обстановке на границе. Огромное количество россиян передвигаются через нашу западную границу в Россию — ни в коем случае не трогайте их. Они везут грузы для России — пусть везут.

Президент отметил, что в стране уже организовано три коридора для таких транзитных грузов. 



— Украина, польское направление, Прибалтика — им достаточно. Пересекают границу эти фуры, надо им заправиться — мы определяем точки, где они будут заправляться. Надо им покушать — мы им определяем столько, сколько надо этих гостиниц и точек. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что за сутки такие водители должны проехать Беларусь.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром — Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси
В Калинковичском районе сегодня почтили память жертв концлагеря «Озаричи»
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Объем оказанных в 2019 году платных бытовых услуг в Минске сопоставим с объемом платных образовательных и медуслуг
Как украсить стену над диваном: 25 вариантов декора
Посольство Беларуси в России поможет 53 белорусам вернуться домой из Внуково
В Нацбанке объяснили, почему в обменниках временно может не хватать долларов
В Беларуси прорабатываются варианты доставки лекарств на дом
"Мог быть миллионером..." — в Верховном Суде продолжается процесс по "делу банкиров"
Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очевидное — невероятное
Воздушные суда при ввозе в Беларусь освобождаются от НДС
В Минской области на одного безработного приходится почти 10 вакансий
Эксперт: с инфекциями нельзя бороться кампанейски
Почему тепличные условия не ведут к росту переработки
В Мозырском районе сосед спас на пожаре односельчанина, его престарелая мать погибла
Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ
Минчанка украла маленького шпица для своей немецкой овчарки
Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с долей государства
Граждане, прибывшие в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран, должны соблюдать порядок самоизоляции
В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Карантин не карантин, а кушать хочется и надо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ