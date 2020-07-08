Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей из-за наводнений

Гуманитарный груз весом 30 тонн для ликвидации последствий наводнений отправлен из Беларуси в Украину в среду утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС , проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.





«По просьбе Украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения», – сообщили в МЧС.





МЧС обеспечивает доставку и сопровождение грузов. Ожидается, что сегодня белорусская гуманитарная помощь прибудет во Львов.













В результате наводнения, вызванного дождями 23–25 июня, пострадали пять областей Украины, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области. Всего пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших населенных пунктах возникли проблемы с газо- и электроснабжением.