Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину

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, – сообщили в пресс-службе департамента.Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.В ведомстве подчеркнули, что данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси.В департаменте напомнили об инцидентах с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым во время учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа"., – обратили внимание в департаменте.