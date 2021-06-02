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Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства. Такая информация размещена на сайте Департамента по авиации Минтранса.

Фото: pixabay.com

– Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами-членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году, – сообщили в пресс-службе департамента.

Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства страны белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

В ведомстве подчеркнули, что данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси. 

В департаменте напомнили об инцидентах с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым во время учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозе в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа".

– С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины. Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю, – обратили внимание в департаменте.
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