Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС - МИД

«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. «Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций. Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер», – подчеркнули в МИД.
«Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», – дополнили в министерстве.В ведомстве обратили внимание, что белорусская сторона «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».
«Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью. Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», – подытожили в МИД.