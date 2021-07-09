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Беларусь на полях ООН привлекла внимание к резонансным случаям нарушений прав человека на Западе

По инициативе Беларуси 9 июля состоялось мероприятие в рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая в настоящее время проходит в Женеве (Швейцария), на тему "Права человека на Западе: отсутствие международного контроля и реакции на нарушения прав человека". Об этом информирует пресс-служба МИД Беларуси.


Мероприятие было организовано при поддержке постоянных представительств Венесуэлы, Китая и России в Женеве.

Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Ирина Величко представила участникам дискуссии доклад МИД "Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира", выпущенный 30 июня 2021 года.

Белорусский дипломат в своем выступлении отметила, что представленные в докладе факты подтверждают многочисленные и системные нарушения прав человека в странах Запада. Этим государствам рекомендовано заняться домашними проблемами в этой области, а не обвинять другие страны. Особый акцент сделан на необходимости вернуть изначальный смысл понятию "права человека" в соответствии с международными договорами и сделать их реальным фактором благополучия и устойчивого развития обществ и государств, а не источником конфронтации и политических претензий.

В ходе мероприятия также выступил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Выступившие на тематической дискуссии представители международных академических кругов и неправительственных организаций отметили наличие проблем с ситуацией с правами человека в странах коллективного Запада и выступили за необходимость мониторингового процесса со стороны международного сообщества по этому вопросу.

Фото из архива БЕЛТА
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