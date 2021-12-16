Беларусь может направить в ЕЭК инициативное предложение с указанием потребностей в поставках товаров

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос содействия в поиске партнеров для поставок в Беларусь овощей, фруктов, орехов ввиду вводимого нашей страной продовольственного эмбарго на товары из стран Европы.





– Любая страна союза, в том числе Республика Беларусь, может направить в Комиссию инициативное предложение с указанием потребностей в поставках определенных товаров. Эта заявка будет оперативно направлена остальным сторонам, и по результатам рассмотрения будут проработаны параметры межгосударственных поставок товаров на ближайшие месяцы.

Ия Малкина сообщила, что в текущем году в ЕЭК создана специальная рабочая группа по вопросам взаимных поставок сельскохозяйственных товаров в случае форс-мажорных ситуаций. Также она проинформировала, что уровень самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия в ЕАЭС составляет более 92%, а к следующему году планируется выйти на 93,6%.

– Согласно совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса, в 2022 году в ЕАЭС ожидается увеличение производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 2% к уровню 2019 года. Наиболее быстрыми темпами будет расти производство зерна, растительных масел, молока, свинины, говядины, овощей и фруктов.

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