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Беларусь модернизирует свою сеть пунктов наблюдений в зонах влияния АЭС сопредельных государств

Модернизацию сети автоматических пунктов наблюдений в зонах влияния АЭС сопредельных государств планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко.

Фото: БЕЛТА

"В 2019 году совместно с БГУ мы начали модернизацию нашей сети автоматических пунктов наблюдений в зоне влияния АЭС сопредельных государств, в текущем году планируем ее завершить. Система создавалась более десяти лет назад, поэтому морально и физически устарела, и мы хотим довести ее до технического уровня системы, которая организована нами вокруг Белорусской АЭС", — рассказал начальник службы.

Также Михаил Коваленко проинформировал, что в этом году стартовал пятилетний проект МАГАТЭ, который направлен на повышение безопасности в евразийском регионе. Беларусь также принимает в нем участие. "Этот проект подразумевает обучение молодых специалистов, участвующих в проведении радиационного мониторинга, в ведущих лабораториях Европы. Для Белгидромета это очень важно, так как сейчас в наших подразделениях происходит смена поколений сотрудников. Люди, имеющие опыт ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, уступают место молодым специалистам. Участие в международных обучающих программах позволит поднять уровень практических и теоретических навыков наших сотрудников. При этом стоит отметить, что МАГАТЭ достаточно высоко оценивает уровень подготовки наших специалистов", — отметил он.
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