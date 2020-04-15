Беларусь модернизирует свою сеть пунктов наблюдений в зонах влияния АЭС сопредельных государств

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, — рассказал начальник службы.Также Михаил Коваленко проинформировал, что в этом году стартовал пятилетний проект МАГАТЭ, который направлен на повышение безопасности в евразийском регионе. Беларусь также принимает в нем участие., — отметил он.