Беларусь как почетный гость приглашена на 32-ю международную торгово-экономическую выставку в Харбине

Дипломаты посольства Беларуси в КНР встретились с заместителем председателя комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян Тань Байчэном, проинформировали в белорусской дипмиссии.
В составе делегации также была представитель канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян Юань Хуэйтин. На переговорах обсуждалось сотрудничество Беларуси с этой провинцией, а также перспективные совместные проекты и направления в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах.
Стороны отметили большой потенциал двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах и подтвердили намерения активизировать работу в развитии обозначенных направлений.
Китайская сторона пригласила посольство и белорусские компании принять участие в 9-й ЭКСПО – выставке экологически чистых продуктов провинции Хэйлунцзян в октябре текущего года, а также в 32-й международной торгово-экономической выставке в Харбине в качестве страны – почетного гостя в июне следующего года.
Фото: БЕЛТА
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