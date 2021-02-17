Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич встретился с мэром Сектора 2 Бухареста Раду Михаем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
Сектор 2 – один из крупнейших районов Бухареста, в котором проживает 400 тысяч человек.
«Во время встречи посол провел презентацию торгово-экономического, инвестиционного, туристического, медицинского, образовательного, культурного, спортивного потенциала Республики Беларусь, а также представил конкретные предложения по развитию белорусско-румынского сотрудничества в различных сферах», – рассказали в посольстве Беларуси.
Стороны рассмотрели возможности подключения белорусских производителей городского пассажирского электротранспорта, коммунальной и дорожно-строительной техники к реализации транспортных и инфраструктурных проектов в Секторе 2 Бухареста.
Большую заинтересованность румынской стороны вызвало предложение Андрея Гринкевича о налаживании сотрудничества с ОАО «Могилевлифтмаш» в плане перспектив участия белорусского предприятия в программе восстановления и замены лифтов в жилых домах и административных зданиях.
Обсуждены возможности участия белорусских компаний и организаций и использования белорусских материалов и технологий при проведении работ по реновации жилого фонда и реализации программ энергосбережения и утилизации отходов в Секторе 2 Бухареста.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества между расположенными в Секторе 2 Бухареста медицинскими центрами, университетами и учреждениями культуры с заинтересованными организациями в Беларуси.
Были также рассмотрены совместные проекты по взаимному участию в культурных мероприятиях и фестивалях в обеих странах. Достигнута договоренность о проработке заключения соглашения о сотрудничестве между Сектором 2 Бухареста и одним из районов Минска.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
748
Беларусь изучает возможности участия в транспортных и инфраструктурных проектах Бухареста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter